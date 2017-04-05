男騎士疑違規逆向 女子被撞飛昏迷
新北市中和區民安街積穗國中大門前，今天（5日）晚間6時許發生一起機車相撞車禍，54歲林姓男子從巷口騎出時，疑似未先減速查看車況，直接跨越雙黃線左轉，26歲郭姓女子來不及閃避直接撞上林男，林男送醫後傷重不治，郭女全身多處挫傷，2人抽血酒測值均為0，警方正調查釐清詳細肇事原因。
警方表示，林男從民安街51巷騎出時，應先暫停在網狀格線查看左、右兩側是否有來車，但男子疑似直接衝出巷口，跨越雙黃線左轉，從原國防管理學院園區前往中和市區方向的郭女來不及煞車，迎頭撞上林男機車，2人同時飛出落地並昏迷，車禍巨響嚇壞下班後在附近購買晚餐的民眾，趕緊打電話報案。
由於民安街雙向各只有1個車道，且正值下班交通尖峰時段，造成民安街交通大打結，部分熱心民眾立即協助指揮交通，還有民眾對著陷入昏迷的林男、郭女喊著：「快醒來，千萬不要睡著！」直到救護車趕到，將2人送往雙和醫院急救。
事故現場旁的超商店員說，該處路人每月都會發生好幾次車禍，常常看到員警來調閱店門口周邊監視器錄影畫面，真的希望大家騎車注意自己跟他人安全。
(中時)
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