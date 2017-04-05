翻轉教學 高雄市展開特色課程博覽會

高雄市六龜高中國文科顏嘉儀老師指導學生搜尋資料。（教育局提供）

第一場「看見老師的好-課堂最美的風景」，由高雄市六龜高中國文科顏嘉儀老師主講「紅樓夢—劉姥姥」。（教育局提供）

「讓老師公開授課、看見老師的好。」因應107課綱與翻轉教學的師生角色轉變，從前由老師擔綱主角，從單向式教學的形式已經悄悄改變成為雙向式學習了。

106年高雄市特色課程博覽會「看見老師的好-課堂最美的風景」活動中的教師公開觀課季，5日辦理第一場，由高雄市六龜高中國文科顏嘉儀老師主講「紅樓夢─劉姥姥」展開序幕，劉老師以分組合作學習的方式，讓學生在課堂上主動查詢資料、互助合作、練習溝通及培養上台公開發表學習心得的能力，課程中擔任學習者的學生才是主角，教師則是擔任協助及從旁指導的角色。

顏嘉儀在六龜高中服務4年，她表示六龜高中部分學生因成功經驗較少，因此在學習上較缺乏動機，以分組合作學習的方式可以讓較害羞退縮的學生透過共同討論、即時回饋、獲得知識來營造學習成就感，而積極主動的學生可以透過指導其他同學更深化自己的所學。

高一林旻繡同學就很喜歡這樣的課程安排，她認為這種學習方式不像以往老師一個人對全班，可能無法全面照顧到，分組合作能促進同學間在學習上的互動，原本上課愛睡覺的同學也會一起參與討論，不懂的問題馬上就有同學會補充說明，不會感到無聊。

六龜高中校長盧正川表示，感謝瑞祥高中林香吟校長、國教輔導團廖俞雲課程督學及輔導團成員的蒞校指導觀課；有了這樣的共同備課、觀課及議課，讓教學現場更加生動活潑，教學準備更多元豐富，使學生更有學習精神。

為了掌握學生的學習，顏嘉儀也表示備課過程不僅是熟悉文本，更要在兩極化的學生群中考量到每個學生的需求，需要花很多時間來設計問題作為學生學習的任務，對於這一點，顏老師認為只要學生真的學到了，老師所獲得的成就感也是相對的，為了共備課程與自我精進，顏老師也參加了南區補救教學國文科共備團隊已經超過2年了，透過共同備課的討論，可以獲得更多支持和資源，使老師在教學路上走得更加順暢且穩健。

(中時)