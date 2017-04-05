持台胞證入境澳門 轉往大陸或香港免加簽
澳門特區治安警察局指出，為便利台灣旅客出入境，自4月10日起，台灣居民可憑《台灣居民來往大陸通行證》經澳門各邊境站出入境，最長可停留30天。
新華社報導，長期以來，澳門與台灣兩地民間交往頻繁，每年約有100萬人次台灣旅客訪澳。台灣為澳門三大旅客客源地之一。
據了解，澳門治安警察局將沿用原有的入境規範，對台胞證持用人豁免簽注及入境許可，且對其是否前往大陸不設限制，持用人可獲批給最多30日逗留許可。
新規定不影響台灣地區居民沿用原有進出澳門的旅遊證件，但須注意，若交替使用不同證件進出澳門，邊境站將會合併不同證件的留澳情況，批給應有的逗留期。
報導指出，台灣居民持用台胞證進入澳門，僅屬旅遊性質，期間不可申請為就學、工作或其他類別的「逗留的特別許可」，亦不可提出定居申請。入境後如有需要，持用人可申請最多90日的「逗留許可之延長」。
澳門治安警察局表示，目前，過半台灣旅客入境澳門後，會繼續前往大陸或香港。而台胞證早已是台灣地區居民用作出入境大陸與香港的有效證件，把台胞證增列為進出澳門的旅遊性質證件，可方便持有人使用同一證件往來澳門、香港及大陸。
(旺報)
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