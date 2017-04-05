吳敦義：在野變執政只有我有經驗
領表參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天表示，從在野變執政他有經驗，「其他5個參選人統統沒經驗」，他也有執政成功的經驗，希望大家支持他當黨主席，帶領國民黨贏回政權。
吳敦義晚間出席台北大安區的與黨員有約活動，前總統府秘書長曾永權、黨籍立委蔣乃辛、市議員李新、前立委丁守中、中常委李德維、劉大貝等人出席。
新同盟會長陳志奇也出席致詞說，誰能當選未來的新總統「我們就選他」，新同盟會不要說支持誰，要選就選一個將來能當選中華民國總統的人，此時，台下喊「吳敦義」。
吳敦義說，從在野變執政只有他有經驗，「其他5個統統沒經驗」，此外，他也有執政成功的經驗，不像現在政府一例一休弄到全民皆休，坐看兩岸「已讀不回」。
吳敦義拜託大家相信他，「讓我回到黨的職務，讓國民黨變成像樣的國民黨」，帶領國民黨贏回2020總統、贏回政權。
有黨員發言希望，面對民進黨的全面追殺，希望吳敦義不要再溫良恭儉讓，吳敦義回應說，他一定溫良恭儉、當仁不讓。
對於尋求連任的中國國民黨主席洪秀柱今天在中興會報突然提前請假將投入選舉。吳敦義今天表示，他沒有評論，「也許她有理由吧」。1060405
(中央社)
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