長照人力 役政署：逾千名社會役擬投入
長照人力需求增加，內政部長葉俊榮表示，會往社會役看人力如何銜接。役政署今天說，今年核配給衛福部社家署的社會替代役有3500名，其中1000多名希望可放在老人長照區塊。
葉俊榮上午受訪指出，替代役可分為一般、研發及產業訓練儲備三類，其中一般替代役還包括社會役，近期內政部了解到社會役需求較多，確實會往社會役方向增加，但如何銜接要進一步跟衛福部討論，以滿足長照的需求。
役政署副署長沈哲芳下午受訪指出，一般替代役有16個役別，其中，社會服務類包括社會役、消防役、醫療役、教育服務和外交役，為回應社會期待，105年佔總員額的38%，今年提升到50%。
沈哲芳說，衛福部社會及家庭署提出的社會役需求以往是2200名，去年底和役政署開會研商，行政院今年初核定下來，今年內政部核配3500名，多出的1000多名希望可以放在老人長照區塊，配合政府政策，優先滿足長照人力需求。1060405
(中央社)
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