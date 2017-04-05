安地卡及巴布達 提供台灣電子簽證待遇

我要評比

外交部今天表示，安地卡及巴布達政府宣布，即日起給予持中華民國護照的民眾電子簽證待遇，外交部對此表示歡迎。

外交部表示，民眾只要持效期6個月以上護照，可在安地卡及巴布達移民局網頁（https://evisa.immigration.gov.ag/agEvisa-app/）申辦停留30天、單次入境的觀光簽證，申辦規費為100美元，詳細申辦流程可查詢外交部領事事務局網站（www.boca.gov.tw）。

外交部說明，安地卡及巴布達位於加勒比海，人口約9萬人，大部分為非洲後裔，觀光業為該國經濟發展之重要產業。1060405

(中央社)