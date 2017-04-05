單身媽媽賣肉圓撫養2子

單親媽媽詹涑雯自己獨自在竹崎賣起三角錐體的肉圓，扶養2個小孩。（余信賢攝）

單親媽媽詹涑雯自己獨自在竹崎賣起三角錐體的肉圓。（余信賢攝）

單親媽媽詹涑雯自己獨自在竹崎賣起三角錐體的肉圓。（余信賢攝）

單親媽媽詹涑雯自己獨自在竹崎賣起三角錐體的肉圓，扶養2個小孩。（余信賢攝）

住在竹崎的詹涑雯，獨自扶養2個小孩，也為了維持1家3口的生活開銷，在竹崎外環道上賣著特製肉圓，由於口味獨特也吸引許多外地來的客人。

40歲的詹涑雯，原本在中正大學擔任研究助理，後來因為中正大學經費不足而失去了這份工作。在失去工作後曾有一段時間找不到適合自己的工作，為了生活，也由於自己的前婆婆是彰化員林人，本身就很會製作肉圓，就跟著前婆婆學習肉圓的製作。

詹涑雯在經營肉圓店之前是一個從未進過廚房，連煮飯都不會的女生，為了扶養2個小孩而來經營肉圓店，還在105年考取丙級廚師執照，目前在竹崎經營肉圓店已經有1年的時間。每天熱銷100顆，上午9時到晚上7時30分。

由於是自己一個人在經營，所有的事情都要一手包辦，從肉圓皮的製作到內餡肉的選材醃製都是全手工製作。選自黑豬的後腿肉以及雲林古坑的麻竹筍，搭配上太白粉及蓬萊米製作Q彈的外皮。最特別的是，傳統的肉圓的造型的是圓形，而詹涑雯自己將肉圓的形狀作成三角錐體的樣子，因為造型特別，口感不輸傳統圓形的肉圓。

詹涑雯談到自己的前夫因為走偏路，已經在監獄待了好幾年，因此也無法在家幫忙照顧2個小孩，在去年詹涑雯才正式與前夫簽字離婚，自己獨力扶養國一及小三的小朋友。

一位詹姓婦人表示，自己自從來到這家店品嚐過肉圓後，深深覺得比北斗的肉圓更加Q彈可口，自己的小孩從台北回來也都指定要買這一家的肉圓。

(中時)