議員開民宿 隱身嘉166縣道
嘉義縣議員何子凡不僅是現任的現任縣議員、台灣陶藝學會副理事長，目前還在竹崎鄉166縣道開啟一間美式鄉村風的民宿，成為竹崎市區內第5間合法民宿，並推廣在地文化觀光。
走進位在嘉166縣道龍山村裡的新穎建物裡，一開始會見到約140坪的庭院，穿越庭院後，映入眼簾的是一棟2層樓美式建築外觀，走入建築物可以見到建物內部的裝潢是以純美式鄉村風格，客廳還搭配著百吋投影設備。甚至在建物裡還設有一台電梯，為了讓行動不便的人使用。
仔細探究下，這間房子原屋主蔡得利在8年前為了自己的退休生活選在竹崎這塊建地自己蓋起了退休後的房子，但蔡姓屋主在房子蓋好之後，卻覺得在這裡生活不像在台北那樣的便利，因此就將房子求售，但過了一年，卻無人問津。
在今年元旦被嘉義縣議員何子凡看準了竹崎未來的觀光發展，便向蔡姓屋主承租經營起民宿。何子凡在接下這間房子經營民宿時，由於房子的內忠誠涉都保持得相當完善，因此接下經營的時候，沒有花太多的金錢去整修。
何議員將這間名宿取名為問青山，是取自於詩人鄭有諒「啟窗日日見青山，青山歲歲不改顏；我問青山何時老？青山問我幾時閒？」裡的問青山一詞。目的是為了讓來這裡住宿的遊客在一早起床後，打開窗可以見到青山。
何議員的民宿目前是嘉義縣第187間合法民宿，共有5間客房，價格從2500–3500元左右，還有包棟服務，可以服務家族或者是一大群好友共同來度假。
何議員除了經營自己的民宿外，還結合竹崎在地業者，推出竹崎深度旅遊，讓旅遊可以更深度的認識竹崎的美。最近還會推出阿里山小火車短程路線，可以搭乘25分鐘的阿里山小火車進行體驗，中午可以在竹崎獨立山享用茶餐，在山區裡健行漫步，呼吸芬多精。
(中時)
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