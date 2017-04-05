科技產業創新 廣州向武漢取經
日前，由教科委組織部分科技界委員，聯合廣州開發區科技局和政策研究室組成調研組，圍繞「建設廣州科技產業創新中心」常委會議協商議題，赴武漢市、泰州市學習兄弟城市在促進科技產業發展方面好的經驗。
調研採取實地考察與座談交流相結合的方式，考察了泰州醫藥高新區醫藥園區、揚子江藥業集團、武漢三新材料科技企業孵化器、岱家山科技企業孵化器等在集聚產業規模、吸引投融資方面的成功經驗和創新做法。
調研組感到，武漢市和泰州市在實施創新驅動發展戰略、促進科技產業發展方面有一些好的經驗做法值得我們借鑒學習。一是注重以政策為導向，明確科技產業發展主方向。二是注重規範管理制度，進一步完善配套監管服務措施，堅持審批流程人性化、事中事後監管完善化。三是注重從細節抓落實，讓科技企業真正感知到政策的扶持導向。四是注重引進人才和國際合作，加大措施吸引全世界創新創業人才、研發中心和科技投資公司等入駐當地，集聚起科技產業發展的優勢。
(旺報)
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