習近平訪芬蘭 中芬建新型合作夥伴關係

中國國家主席習近平5日在赫爾辛基與芬蘭總統尼尼斯托舉行會談。兩國元首共同宣布建立中芬面向未來的新型合作夥伴關係，表示雙方要加強政治互信，深化務實合作，造福兩國和兩國人民。

新華社報導，習近平強調，中國和芬蘭是相互尊重、平等相待、合作共贏的好朋友、好夥伴。兩國人民始終對彼此懷有友好感情。芬蘭人民正在開啟新的百年發展征程，中國人民也正在為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥。中芬兩國發展需求契合度很高。雙方要從戰略高度和長遠角度出發，牢牢把握住中芬關係正確發展方向，加強高層交往，增進戰略互信，鞏固好雙邊關係政治基礎，挖掘合作潛力，實現優勢互補，在各自發展道路上相互支持。

習近平向尼尼斯托介紹了中國近期經濟社會形勢及發展前景。尼尼斯托表示，熱烈歡迎習近平在芬蘭獨立100週年之際來芬蘭進行國事訪問。芬蘭重視中國發展成就和中國在國際事務中的重要作用，期待著以習主席此訪為契機，密切雙方高層及各領域交往，深化經貿、投資、創新、環保、旅遊、冬季運動、北極事務等領域，和一帶一路框架下合作，加強在重大國際問題上的溝通和協調，推動歐盟同中國更加緊密合作。

兩國元首一致確認建立和推進中芬面向未來的新型合作夥伴關係。雙方強調，構建更加具有前瞻性、戰略性、時代性的中芬關係符合兩國和兩國人民根本利益。

雙方重申相互尊重主權和領土完整，堅持相互尊重、平等相待原則，照顧彼此核心利益和重大關切。芬方重申堅定奉行一個中國政策。雙方願在合作中照顧彼此關鍵利益。

雙方同意加強經濟發展規畫對接，探討在一帶一路框架內開展合作，共同促進亞歐大陸互聯互通。要提升雙向投資水平，推動雙邊貿易平衡增長，深化在循環經濟、資源利用效率、可持續發展、環境保護、新型城鎮化和綠色生態智慧城市建設、農林業、交通運輸和信息通信技術、創新等領域合作，推進中芬生態園共建工作。

雙方同意不斷豐富人文交流形式和內容，增進兩國民眾特別是青年相互了解和友好感情，加強在體育、文化、教育、旅遊、法治、社會、大熊貓合作研究等領域合作，以舉辦北京2022年冬奧會為契機，開展冬季項目和冬季奧運會籌辦方面合作，將2019年確立為「中芬冬季運動年」。

會談後，兩國元首共同見證了創新、司法、大熊貓合作研究等領域雙邊合作文件的簽署。

(旺報)