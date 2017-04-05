太多國家靠美國發財 川普：我不想做全世界的總統

美國總統川普說，不想當全世界的總統。（新華社資料照片）

美國總統川普上任百天倒數，他的表現到底如何？不待媒體給予評價，他這樣自我解讀說，自己只想當美國總統，無意成為全世界的總統。因此，他在該職位上的行為是相稱的。

俄羅斯衛星網報導，川普4日對美國工人協會發表上述談話。他說：「我不想做全世界的總統，我只想做美國總統。」

他補充稱：「以前有太多的國家依靠美國發財，這以後不會再有了。我們將使工作崗位回到美國。」

(中時電子報)