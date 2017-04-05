中共官員到印度藍伽國軍公墓行禮致意
中國大陸駐加爾各答總領事館副總領事蔡志烽日前率領事館人員和中資企業代表到中華民國國軍藍伽公墓，向陣亡的中華民國國軍靈位及紀念碑上中華民國國徽鞠躬致敬。
根據接受中華民國國防部委託照料中華民國駐印度抗日遠征軍蘭伽公墓的當地華僑表示，蔡志烽1日帶著大陸駐加爾各答總領事館人員，以及一些中資企業代表到藍伽國軍公墓祭拜。
2015年中國大陸駐加爾各答總領事馬占武帶著五星旗，且要求印度槍兵開道進入國軍公墓，引發爭議。但今年蔡志烽並未如此，守門的印度人以為只是一般華人前來祭祀，於是就開門讓他們進入。
根據中國大陸駐加爾各答總領事館官網所稱，蔡志烽「向長眠此地的英靈們三鞠躬，表達緬懷之情，......在70多年前的抗日戰爭中，中國遠征軍將士跨越萬里、南下印緬、為國效命，中國政府和中國人民永遠不會忘記你們的功勛業績」。但官網上的照片，刻意模糊或避開紀念碑上的中華民國國徽。
據當地華僑透露，蔡志烽等人也進入公墓的祭祀大殿參觀，但因為內有中華民國國旗和印度國旗等，蔡志烽等人沒有依華人祭祀習俗和禮節在殿內祭祀。
藍伽公墓是由印度政府同意，並由中華民國國防部撥款修繕，以紀念埋骨當地的600多名中華民國國軍將士。
中共當局近年積極爭搶海外國軍公墓主導權，中國大陸駐印度加爾各答領事館總領事馬占武曾在2015年未經主人同意下強行進入蘭伽國軍公墓，中華民國駐印度代表田中光當時斥責此舉是魯莽、無禮，不尊重歷史。
田中光3月11日率官員、華僑和僑胞近50人赴藍伽國軍公墓春祭時，重申只要能尊重當年仁安羌大捷等相關歷史與史實，歡迎海外華人到蘭伽公墓向陣亡國軍將士致敬。1060405
(中央社)
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