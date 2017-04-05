陸廣告抄TWICE 南韓網友譏山寨國
南韓同意部署薩德引來北京限韓令，韓流變寒流。不過大陸男團「X玖少年」與女團「SNH48」最新廣告，被發現抄襲周子瑜所屬的南韓女團TWICE，讓南韓網友找到出氣口，嘲笑不愧是山寨國。
南韓同意部署「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反導系統），引來中國大陸強烈不滿，從同意換地的南韓樂天集團在大陸的超市、觀光旅遊、汽車，到禁止南韓藝人到中國大陸商演，將南韓節目在網路平台下架等，南韓過去風靡東亞、引以為傲的韓流遭逢重擊。
不過環球網報導，近日有南韓網民發現，「X玖少年」與「SNH48」為大陸一家服飾品牌拍攝的平面廣告，疑似抄襲TWICE在2月時發行的特別版專輯主打歌「Knock Knock」封面照。
報導指出，疑似抄襲事件被發現後，立即成為南韓大型娛樂討論版Pann的熱門討論話題，讓因為薩德部署近來被受中國大陸欺負的南韓網友，有個大肆發揮的好機會。
有南韓網友說，「真不愧是山寨國家，整天叫嚷著什麼反美、反韓，卻偷偷抄襲別國遊戲、電視節目。」
還有人說，「出於薩德報復祭出限韓令，還好意思抄襲韓國組合的專輯封面，真讓人無語。知道你們中國為什麼不能發展嗎？因為就知道抄襲別人、製造山寨品，祝你們早日亡國。」
不光是南韓網友嘲弄，大陸網友也沒放過自己人。就有網友留言說，「完全在特殊時期給中國丟臉」、「這種時候不想被這種人代表為中國人」。1060405
(中央社)
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