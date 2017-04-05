暴民強佔6000空宅 杜特蒂不抓還大方送

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菲律賓左翼組織「同甘苦」（Kadamay）半個月前強佔眷村空宅，但總統杜特蒂非但沒有驅趕，還宣布把這些住宅送給強佔者，引起議論。

「同甘苦」組織約2萬名成員上月突然闖入馬尼拉以北布拉坎省（Bulacan）潘迪鎮（Pandi）的眷村，佔領了大約6000棟空宅，且擺出與政府執法人員暴力對抗的姿態，拒絕離去。

這支左翼組織的1名發言人說，這些房子已經超過5年沒人住，所以佔領有理。

然而，眷村由政府國家住宅署所建，裏面的房屋是分發給軍警人員的平價住宅，但一些受惠軍警人員因派駐外地，未能前去定居。

杜特蒂昨天在向軍人發表演說時宣布，「這些房子就送給貧民吧，我會蓋更大、更好的給你們。」

他補充，「我不要看到暴力衝突，這些強佔民宅的人，唯一的罪過只是貧窮。」

杜特蒂也呼籲佔領眷村的民眾，不要為難已經住在裏面的軍警人員及眷屬。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Restituto Padilla）今天回應，杜特蒂的決定帶來正負兩面的影響，「好的是，民眾再次關注住宅不足的問題，壞的是，這可能成為不好的先例。」

參議院都市計劃委員會主委艾赫西托（Joseph Victor Ejercito）表示，參議院將會調查這起事件，不能任由暴民佔領屬於他人的房屋：參議員高登（Richard Gordon）也認為，如果引起他人效尤，菲國將陷入「無秩序狀態」。

高登的憂慮不是沒有道理。4月2日清晨，約60名「同甘苦」成員在大馬尼拉地區奎松市闖入私人土地，次日被警方驅離，現正面對「非法侵入」以及「脅迫」等罪名的控告。1060405

(中央社)