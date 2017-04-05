蕭敬騰站台 ZenFone Live直播秀開跑

華碩宣布4月7日至9日一連三天，將於台北信義華納威秀中庭徒步區舉辦「ZenFone Live直播體驗秀」，4月8日至9日更邀請代言人蕭敬騰及多位人氣嘉賓、網紅現身站台。

華碩表示，參觀者只要拍下使用獨家美顏直播應用程式中美顏輪盤畫面，並前往直播攝影棚完成指定任務，即可獲得時下最夯的Timeless Truth面膜乙片，活動結束還有機會抽中全新ZenFone Live智慧型手機。

此外，4月8日至9日週休假期，華碩特別邀請到代言人蕭敬騰與人氣嘉賓黃子佼、小8、黃小柔等，還有包括大胃王正妹千千、特盛吃貨艾嘉Abby和WACKYBOYS反骨男孩等多位知名網紅現身站台，將與現場民眾進行面對面互動，以及一連串豐富趣味的直播遊戲。1060405

(中央社)