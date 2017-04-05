達賴喇嘛籲中共：給西藏有意義的自治
達賴喇嘛今天呼籲中共當局，應該給予西藏「有意義的自治」，這樣對他的家鄉西藏和中共當局都能互利雙贏。
「印度時報」（Times of India）引述達賴喇嘛的話強調，「我們並沒有要尋求獨立」，西藏想要留在中國大陸內。西藏在物質上是落後的，但在精神層面高度先進。「我們希望透過與中國保持一體以發展物質層面，而中國應該也同樣認為這是互蒙其利。」
達賴喇嘛正在印度東北部與中國大陸擁有領土糾紛的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，大陸稱藏南地區）訪問。中國大陸外交部5日再度抗議，發言人華春瑩在例行記者會上要求印度「立即停止利用達賴（喇嘛）損害中方利益的錯誤行為，不要炒作擴大兩國間的敏感問題」。
但達賴喇嘛在邦迪拉發表談話時反駁說，「印度從未利用我來對抗中國。」
達賴喇嘛呼籲印度人不要仇恨中國人，因為有許多中國人愛上印度，只有少數心胸狹隘的中國大陸政客以不同方式看待印度，「就如同他們（狹隘中國大陸政客）把我視為惡魔一樣，但我不是一個惡魔」。
他也指出，中國擁有最多藏傳佛教徒，許多中國知識份子完全支持藏傳佛教事業。
這是達賴喇嘛第7次訪問阿魯納查省，也是2009年以來的首次。
雖然中國大陸高分貝反對達賴喇嘛訪問阿魯納查省，但印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）昨天說，新德里尊重北京的「一個中國」政策，也期望中國大陸接受印度的政策。
李繼竹強調，阿魯納查省是印度「不可分割的一部分」，中國大陸不應反對達賴喇嘛到訪，也不應干預印度的內部事務。1060405
(中央社)
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