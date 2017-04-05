交通違規肇事在芬蘭 賺愈多罰愈多

台灣酒駕名車或重機肇事傷人時有所聞，日前騎百萬重機騎士撞死一對姐妹。要是在芬蘭，「賺愈多，罰愈多」，曾有富豪超速而被開罰新台幣380萬元的案例。

近年社會新聞常見酒駕肇事，造成無辜路人傷亡，其中又以駕駛名貴轎車或重機的案件格外引人矚目。近日又有新北市男大生無照飆百萬重機撞死一對姊妹，成為受人關注的社會新聞，。

台灣交通罰則是否不痛不癢？該達什麼標準才能有嚇阻作用？芬蘭的作法或許可以參考。

芬蘭交通罰款很特殊的是「賺愈多，罰愈多」，著名的例子是2001年，一名諾基亞的科技主管騎著哈雷機車在赫爾辛基街上，遭到警方攔下，被控在限速50公里的地區以時速75公里騎車，警方以他過去報稅的高薪資料，第一時間開出一張11萬6000歐元（新台幣380萬元）的天價罰單。

另一例子則是一名芬蘭富豪2015年在限速60公里的路段，以時速82公里駕車，警方根據他向稅務機關提供的稅後所得資料，開出5萬4000元的罰單（約185萬台幣），這位富豪氣的揚言要離開芬蘭。

芬蘭可以開出難以想像的天價罰單，原因是採取日罰制度（day-fine），拜科技進步之賜，警察攔截交通違規者時會比對身分，並透過行動裝置連線到國稅局，查明違規者的財力，並以一定的罰款單位及違規嚴重程度去計算，當事人「賺愈多罰愈多」絕對有感。

有人認為，同樣違規行為卻不同罰金並不公平，但芬蘭依經濟能力不同而區分罰金，違規者不因貧富，都能同樣感受到被處罰，形成嚇阻。1060405

(中央社)