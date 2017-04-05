德促社媒移除仇恨言論 最高罰16億
德國政府今天通過，未在1週內將用戶張貼的仇恨言論及假新聞移除的網路巨擘，將被處以最高5000萬歐元（約新台幣16億4450萬元）罰款。
法新社報導，德國政府發表聲明說，推特（Twitter）與臉書（Facebook）等社群媒體集團主管若不遵守規定，也可能被課以最高500萬歐元個人罰金。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）內閣表示：「仇恨犯罪若不加以有效防止並起訴，就會對自由、開放且民主社會的和平團結構成高度危險。」
自2015年以來，約有100萬人抵達德國尋求庇護，網上的仇外言論因此激增。
許多貼文的煽動性質引發憂慮，德國政府已屢次警告這些網路巨擘，要他們採取行動，以比較妥當地管制網站的內容。
但在確定這些社群網站業者未盡力消除那些牴觸德國法律的內容後，梅克爾政府決定採取這項強硬行動。
若任何公然藐視德國法律的貼文遭其他用戶舉報，這些公司就必須在24小時內移除該則貼文。（譯者：中央社廖禹揚）1060405
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。