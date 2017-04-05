德促社媒移除仇恨言論 最高罰16億

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德國政府今天通過，未在1週內將用戶張貼的仇恨言論及假新聞移除的網路巨擘，將被處以最高5000萬歐元（約新台幣16億4450萬元）罰款。

法新社報導，德國政府發表聲明說，推特（Twitter）與臉書（Facebook）等社群媒體集團主管若不遵守規定，也可能被課以最高500萬歐元個人罰金。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）內閣表示：「仇恨犯罪若不加以有效防止並起訴，就會對自由、開放且民主社會的和平團結構成高度危險。」

自2015年以來，約有100萬人抵達德國尋求庇護，網上的仇外言論因此激增。

許多貼文的煽動性質引發憂慮，德國政府已屢次警告這些網路巨擘，要他們採取行動，以比較妥當地管制網站的內容。

但在確定這些社群網站業者未盡力消除那些牴觸德國法律的內容後，梅克爾政府決定採取這項強硬行動。

若任何公然藐視德國法律的貼文遭其他用戶舉報，這些公司就必須在24小時內移除該則貼文。（譯者：中央社廖禹揚）1060405

(中央社)