日本大使欲見韓代總統 輿論：外交失禮
南韓外交圈消息人士今天透露，離開任所85天後返回首爾的日本駐韓大使長嶺安政，已提出要與南韓代總統黃教安、統一部長洪容杓、國防部長韓民求會晤。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，長嶺安政4日下午從日本返回首爾後表示，願意隨時會晤代總統等南韓領導階層，並強烈要求落實韓日慰安婦協議。
報導指出，韓日磋商雙邊事務時，一般由副外長或外長助理接見日本大使，日本大使「門不當戶不對」地求見南韓元首十分罕見。
另有輿論批評，日本大使在尚無安排的情況下，就當眾宣稱要見南韓國家元首，是外交失禮。
長嶺安政似乎打算向代總統要求拆遷首爾日本大使館和釜山日本總領事館前的慰安婦少女像，並與兩名長官商討一致敦促北韓棄核等問題。
南韓政府將在綜合考量禮賓慣例、韓日關係現狀和大使擅離職守的時間較長等因素後，決定是否應邀接見日本大使。1060405
(中央社)
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