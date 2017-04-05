新北櫻花全台最多 里長灌溉有一套

新北市以櫻花馳名，15萬株櫻花遍及29區，勘稱全台之冠。新北市里長為避免旱象波及春櫻，各出奇招找替代水源。

新北市有許多賞櫻景點，除了烏來以及淡水天元宮，還有金山區中山溫泉公園、土城區金溝觀光步道及太極嶺、石碇的二格道路、三峽熊空茶園、三芝櫻木花道等景點。

三芝區埔頭里長簡錦隆帶領志工在八連溪休閒步道種植上百株吉野櫻，及上千株杜鵑花、山茶花等花卉，成為民眾賞花休憩景點。

為節省灌溉用水，簡錦隆自民國105年起在八連溪畔設置灌溉系統，沿2公里步道鋪設水管，利用虹吸原理汲取溪水，不但節省水費及電費開銷，也造福周邊農田，農友可自由取水灌溉，廣獲好評。

永和區民族里長邱秀蘭利用回收的雨水種植60株櫻花，並打造「魚菜共生」系統，水資源反覆利用，養魚兼種菜，讓民眾不必遠訪陽明山、武嶺就可捕捉八重櫻、吉野櫻、河津櫻等櫻花倩影。

中和區建和里長江曉佩也愛「拈花惹草」，將連城路263巷打造為櫻花巷，70株八重櫻蔓延於200公尺巷弄內，成為建和里的入口意象。她將髒亂空間改造為可食地景，種植香草、蔬果作為老人共餐食材，不僅植栽肥料取自生廚餘，灌溉用水也取自雨水、冷氣水，節省水費開銷。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，今年春季天氣多變、少雨，誤了花期，也引發缺水危機，在各區里長及志工們的巧思及共同努力節水下，雖然減少自來水的使用，但各里的春櫻依然美麗綻放，植栽也綠意盎然，讓路過民眾都有好心情。1060405

(中央社)