男子病情無礙拒出院 踹傷醫師遭送辦
新北市48歲顏姓男子上個月底赴衛福部雙和醫院留觀區就診，在急診室治療1周後已逐漸康復，但顏男拒絕出院，李姓醫師解釋病情已無礙時，顏男竟猛踹李姓醫師，造成李左腹部鈍傷、右手挫傷，急診室護理師立即報警，警方到場將顏男帶回派出所訊問後，依違反醫療法、傷害等罪函送法辦。
李姓醫生事後將過程貼上網無奈表示，該病患先前確實有醫療需求，但在治療下早已痊癒，他卻一直賴在急診室不回去，主因是無家可歸，該病患已在急診室占住一個留觀床位一個禮拜，還說要在這邊繼續住5天，後來在社工努力溝通下，原本答應同意出院，但是需要開立診斷書，他前去向病患拿身分證件時，突然躺著用腳踹人。
顏男坦承當天的確出腳攻擊，但不確定是否踹到醫師，警方訊後依法將顏男送辦。
(中時)
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