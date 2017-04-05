蔡正元又批馬 吳敦義：沒有理由啊

前副總統吳敦義5日出席「紀念蔣公逝世紀念日、蔣公、國軍與中華民國座談會」，並表示前總統蔣介石對中華民國有了不起的貢獻，如果沒有蔣公光復台灣，台灣至今還是日本的殖民地。（顏謙隆攝）

國民黨政策會執行長蔡正元今(5)日提起先前與馬辦的爭執，指馬英九沒有為先總統蔣中正說公道話，前副總統吳敦義對此則回應「他又砲轟馬英九幹嘛，沒有理由啊！」

今天是蔣中正逝世42周年紀念日，蔡正元在記者會上表示國民黨要重新定調，蔣中正是保衛台灣的第一戰士，並說日前公開批評馬英九是因為馬沒替蔣說公道話，不是黨內互打。

吳敦義在紀念蔣公座談會受訪時則回應，「我們都講公道話阿，他又砲轟馬英九幹嘛，沒有理由啊！」並說蔣在二二八事件中不可能百分百沒有犯過錯，但應公正評價。

(中時電子報)