潛水客海口意外失蹤 海巡陸海空即刻救援
屏東車城鄉海口外海今天發生劉姓潛水員失蹤案件，海巡署第六二岸巡大隊接獲通報後立即投入救援人力前往搜救，並協同第14海巡隊海巡艇、空勤總隊空偵機、車城消防分隊及屏東縣威鯨救難協會聯合搜救，最後劉姓潛水員自行游上岸獲救。
海巡表示，自用小船如益號由船長載運11名潛水人員(含教練)至海口外海從事水下學術研究，早上10時30分許，他們發現其中1名劉姓潛水員失蹤，嚇得趕緊報案協尋，第六二岸巡大隊副大隊長中校趙志強立即率隊趕赴現場指揮救援工作，並與前述相關單位聯合搜救。
經海巡人員及各友軍單位協尋，劉姓潛水員於車城鄉小尖山岸際自行游上岸獲救。他說，是被強勁的海流帶走，幸好最後無恙獲救。
(中時)
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