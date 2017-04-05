葛鬱金澱粉質佳 花蓮部落私房養生聖品

部落私房養生聖品葛鬱金。(楊漢聲翻攝）

來到花蓮縣的大糧倉玉里鎮，沿著193縣道來到美麗的阿美族部落-織羅部落，這裡不僅生產優質的稻米，更有部落老人家珍藏的私房聖品-葛鬱金。

葛鬱金是竹芋科竹芋屬的多年生草本植物，俗名竹芋及粉薯，在織羅部落的名稱則是Alida或Dangaciw，葛鬱金並非台灣原生作物，係早期由東南亞透過原住民遷徙的方式，傳到台灣並經過多年的馴化，並大量被原住民使用。葛鬱金是台灣早期勾芡用的太白粉主要原料，其澱粉質地細緻顏色純白，是適合開發各式食品的優良澱粉原料。

葛鬱金是織羅部落常被使用的特色作物之一，在部落內最常使用的方法為塊莖直接蒸煮食用，是重要的部落主食，然而隨著外來澱粉加工與大宗作物的引入，部落內葛鬱金的栽培越來越少，同時也面臨著人口外移的問題，使織羅部落農業生產陷入困境。

在部落自小吃葛鬱金長大的部落族人黃偉峰，不忍看見葛鬱金凋零，鼓勵部落族人栽培，並嘗試用天然有機的栽培方法，更開發磨粉以及加工食品等，希望能刺激葛鬱金在部落的發展。

(中時)