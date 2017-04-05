盧學叡泰國挨猴拳 下錯摘椰子指令
藝人盧學叡主持節目「世界第一等」前往泰國，造訪當地訓練猴子摘椰子專門學校，被猴子們拳打腳踢，盧學叡還下錯口令，害猴子爬錯樹、鬧脾氣。
盧學叡日前到泰國錄節目，拜訪當地網路紅人賽恩，透過網紅巧手將餅乾、抹布等物件，幫盧學叡變裝為偶像碧昂絲（Beyonce），盧學叡忘情又跳又唱，搞笑自稱「泰國碧昂絲」，只是看到一身特殊裝扮，忍不住頻頻笑場。
這趟泰國行，盧學叡也造訪訓練猴子摘採椰子專門學校，為與猴子建立關係，盧學叡呆坐在椅子，當近半小時「木頭人」，好不容易讓猴子卸下心房主動接近他，卻被猴子們戳腰、踢屁股。
訓練過程中，猴子甚至直接一屁股坐在盧學叡肩上，讓他哭笑不得直喊「以為我是椰子樹吧」。
隨後盧學叡牽著猴子到椰林間，但下錯口令，害猴子爬錯樹，惹來猴子生氣，接下來對他的口令不理不睬，直到訓練師接手，猴子才不情願爬上樹摘椰子，看到鬧脾氣的猴子，讓盧學叡覺得彷彿多個「猴弟弟」。1060405
(中央社)
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