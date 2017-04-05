草屯隘寮溪女子跳河尋短 警察下水救援上岸

▲草屯隘寮溪發生白姓女子跳河，意圖尋短，警方據報立即趕至救援。（警方提供）

▲被救援的白姓女子，經警方護送上岸後由救護車緊急送醫急救。（警方提供）

草屯鎮郊今5日傍晚約6時，有名白姓女子坐在溪畔，似有輕生傾向，經附近民眾發現，立向110報案，草屯警分局據報，立由豐城及中正所4名員警趕至，發現該名女子已跳落溪中，情況危及，豐城所副所長許勝泰及中正所警員洪旻毅、胡嘉慧3人馬上下水將該女子救援上岸，挽回寶貴一命。

被救援上岸的白姓女子，馬上由救護車將其送往佑民醫院救治，所幸無大礙，並通知其夫楊東林到醫院照料；才知該名白姓女子因一時心情不佳，從隘寮溪旁跳下，意圖輕生，所幸熱心員警不待消防隊救護車到場，立即下溪，將白姓女子拉住救回，免於遺憾發生，並挽回白姓女子一命。

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(中時)