王宇婕扮老太婆使壞 醜到被排擠！

王宇婕演惡女，還要喬裝成老太婆。（星之國際）

王宇婕劇中還要扮男裝。（星之國際）

王宇婕劇中要做各種喬裝。（星之國際）

王宇婕在診所時被排擠超尷尬。（星之國際）

王宇婕螢幕使壞，私下人緣好。（取材臉書）

王宇婕在三立《甘味人生》飾演惡女王樂樂，近來她在劇中「假死」，又必須不斷出現在謝承均面前刺激他，讓眾人以為謝承均瘋了，所以經常喬裝成各種造型，從小丑、老太婆到男生都扮過，原本以為老太太只會出現一次，所以第一次化妝時，就畫了一個超級無敵醜的老妝，哪知編劇近來三天三兩頭就寫她再度變裝，她哀怨表示，一天之內，她從正常妝變成老太太又變男生，中間還一度頂著暴醜老太太妝去就醫，因裝扮怪異，被所有人懷疑她精神有問題。

王宇婕說，因為長期熬夜、日夜顛倒，導致免疫力下降，她一個多月前牙齦腫脹到扁桃腺，吃了好久的抗生素、消炎藥，最近熬夜多日後，脖子又腫了一大塊，劇組心疼她，要她利用轉場空檔去就醫。結果，她4日好不容易有一段空檔可以去診所看醫生，但當時卻是頂著老太太妝，當她以這造型走進診所，除了掛號的護士以為她精神有問題，直接跟她說「妳要幹麻」、「妳應該走錯了噢」，連其他候診的病患也紛紛投以嫌棄眼光，還有個阿伯回頭看了看了她兩次。讓不知該如何解釋的她，覺得很受傷，也暗自慶幸沒有人認出這個怪婆婆就是她。

她說，當她第一次畫老太婆妝出現在攝影棚時，包括燈光師、攝影師等工作人員都沒人認出來，直到她開口說「你好」，大家才大笑回：「是妳噢！」好笑的是，她還把自己老太太醜照傳給趙駿亞等同劇演員，說是要幫睡眠不足的大家「醒腦」。

她說，去年剛開完刀後就接演《美好年代》，該劇殺青沒多久，她又進《甘味人生》劇組，本來手術完打算至少休息兩個月，卻一直在工作沒能好好休息，不過她很看得開，覺得有工作時就好好把握，該休息時就好好休息，「工作人員比演員還辛苦，大家為了戲好，都很拚命！」

(中時)