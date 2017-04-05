伊凡卡華府豪宅 房東似有求於川普政府
美國總統川普的女兒伊凡卡和女婿庫許納目前住在華盛頓特區卡洛拉馬區一幢豪宅內，每月租金1.5萬美元。由於房東是一家有求於新政府的礦業公司老闆，此事因此引發美媒關注。
美國財經內幕網站「businessinsider」引述「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，伊凡卡（Ivanka Trump）和庫許納（Jared Kushner）從富豪魯克席奇（Andronico Luksic）手中租下這幢豪宅，每月租金1.5萬美元。魯克席奇則是在去年12月透過一家空殼公司以550萬美元買下這棟近7000平方英尺的房子。
魯克席奇也是礦業集團「Antofagasta PLC」和子公司「Twin Metals Minnesota LLC」的所有人，其中「Twin Metals Minnesota LLC」與美國政府因為一處價值數十億美元的礦藏開發，而長期爭擾不休。
「Twin Metals」希望在明尼蘇達開闢一處礦場，但在前總統歐巴時代卻因環保問題而遭聯邦法規擋下。這個可能開挖出全球最大之一銅鎳儲量的礦場，鄰近一處自然保護區。
白?和魯克席奇雙方代理人都曾表示，伊凡卡與庫許納是以符合市場價格的公平租金居住在卡洛拉馬區（Kalorama）。夫婦倆去年想要在當地租房子，並且特別中意這幢豪宅。據報導，仲介商居中牽線，讓伊凡卡夫婦和魯克席奇達成交易。
魯克席奇的代理人告訴華爾街日報，魯克席奇預期這幢豪宅明年可增值百萬美元，並不在意來自租金的短期收益。
歐巴馬卸任後就住在卡洛拉馬區。這個相對來說面積不大的住宅區因為它的隱蔽和私密性，深受政壇和華府圈內人士青睞。（譯者：中央社周慧盈）1060405
(中央社)
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