行銷馬祖 美旅遊節目取景拍攝
行銷馬祖離島之美，推向國際旅遊島嶼，美國公共電視臺（PBS）Joseph Rosendo's Travelscope旅遊節目再次造訪，3日起訪馬拍攝4天。
行腳遍及大坵島梅花鹿、馬祖高粱酒、藍眼淚等，以媽祖在馬祖為主軸，串接馬祖生態、戰地、閩東風情等觀光元素，製作專輯節目。
Joseph Rosendo's Travelscope在交通部觀光局安排下，陸續介紹台灣燈會、台灣鐵道旅行，而繼去年澎湖專輯製作完成，再度榮獲艾美獎4項入圍肯定後，今年度積極籌劃馬祖拍攝工作，希望可以結合2017國際永續旅遊發展年，將離島之美透過國外媒體傳播出去，吸引更多不同市場的觀光客造訪。
節目主持人Joseph Rosendo在美食、旅行、美酒及旅遊報導有30多年的經驗，身為4次艾美獎得主及14次入圍經驗的旅人，將會用什麼樣的視角介紹馬祖，相信在節目剪輯完成後，會給大家不同的觀點。
馬祖近年全面更新解說牌、摺頁、網站等外語解說資料，亦提供旅遊相關商店中英文對照手冊，並於各遊客中心服務臺提供多語解說資訊，以期提供國際遊客一個便利的旅遊環境。
透過國際媒體採訪，可以預期在相關宣傳下，陸續吸引更多的國際旅客前來，也會是馬祖觀光發展的挑戰與機會。1060405
(中央社)
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