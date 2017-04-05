英脫歐談判劃紅線 歐洲議會壓倒性通過

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歐洲議會今天壓倒性通過為艱難的英國脫歐談判劃下的「紅線」，堅持英國必須先同意脫歐條件，雙方才能達成新貿易協議。

對任何英國脫歐協議握有最終決定權的歐洲議會，成為對此談判展現正式立場的第一個歐盟機構。一週前，英國首相梅伊（Theresa May）正式啟動脫歐程序。

這場表決516人贊成，133人反對，50人棄權。

負責英國脫歐談判的歐盟代表巴尼耶（Michel Barnier）表決前在法國史特拉斯堡（Strasbourg）歐洲議會中說：「你們將為英國脫歐談判定調。」

巴尼耶表示，分階段談判的意思是，「我們愈快商定有秩序脫歐的原則，就能愈快為雙方未來的貿易關係做準備」。

歐盟已拒絕梅伊信中的主張，即同時談判脫歐條件和未來貿易協定。1060405

(中央社)