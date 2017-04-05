馬祖今年首張藍眼淚照片出爐

我要評比

馬祖東莒觀賞「藍眼淚」最佳地點，是位於東莒燈塔旁大砲連對面青山嶼礁石，周圍海水亮光可拍攝。

東莒大坪船老大民宿鄭智新說，帶遊客從4日夜間「追淚」至5日凌晨，由猛澳碼頭到福正東莒燈塔，用肉眼都可看到，拍攝淚點青山嶼藍光比較量大明顯。

赴台受船訓的鄭智新3月12日回到東莒，3月18日、3月31日、4月1日都有拍到「藍眼淚」，青山嶼內水清亮光明顯，外側水偏綠，拍攝面積不夠大，因此都沒有在臉書張貼。

目前大砲連附近步道正在施工，步道延伸往下有更大觀景台可供拍照。馬管處表示，有安全疑慮，目前尚未開放，大約還要2個禮拜。1060405

(中央社)