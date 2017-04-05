美國3月民間就業人口增幅超乎預期

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美國人力資源業者ADP與穆迪分析公司（Moodys Analytics）周三共同公布，3月民間就業人口增加26.3萬人，超越華爾街分析師預期的18萬人，反映美國勞工市場穩定成長，也讓外界更加關注今年聯準會升息步調。

ADP周三另將2月民間就業人口增幅下修為24.5萬人。接下來市場將聚焦本周五美國勞工部公布的3月就業報告，而分析師預期3月非農就業人口增加17.5萬人。

(工商)