Snap股價 投資經理人：高估50％

CNBC新聞網站報導，今年3月即時通軟體業者Snap股票上市以來股價起伏不定，GAM資產管理公司經理人霍汀（Mark Hawtin）周二表示Snap股價被市場高估50％。

周三早盤Snap股價下跌0.1％至22.11美元。

霍汀周二接受CNBC訪問時表示，目前各方分析師針對不同情境分析所提出的Snap目標股價，從2美元到40美元都有，是他見過最廣的股價範圍，可見Snap發展前景「充滿各種變數」。

他表示：「我們根據Snap各項可能發展所進行的分析結果顯示，該公司目標股價約在13美元，也就是說該公司目前股價被高估50％。」

(工商)