邁克菲成為獨立公司 瞄準亞太超高速成長市場

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CNBC新聞網站報導，英特爾（Intel）7年前斥資76.8億美元收購的資安軟體業者邁克菲（McAfee），周三正式被英特爾分拆成為獨立公司。邁克菲將以全方位網路資安服務業者的身分出發，瞄準亞太超高速成長市場。

英特爾早在去年9月就提出這項分拆計畫，如今獨立經營的邁克菲由TPG資產管理公司持股51％，英特爾持股49％。外界估計邁克菲目前市值約42億美元。

(工商)