治安滿意創新高 陳國恩讚警方拚治安有成效

我要評比

警政署長陳國恩（中）昨天來到金山慰勞基層員警，分局長林武宏（右二）代表員警接受慰勞金。（李其樺翻攝）

警政署長陳國恩昨天來到金山警分局老梅派出所，帶茶葉禮盒及工作加菜金慰勞執勤警員，除讚許金山分局在清明連假期間努力維護北海岸交通、治安外，也對基層警員拚治安獲得民眾高度滿意表示肯定。

陳國恩表示，據外媒調查，無論是休閒、個人幸福、旅行、運輸、健康、福祉、安全和安保等層面，台灣被評為全世界宜居國家第1名，擊敗奧地利、日本等多國；以及中正大學犯罪防治研究中心公布民調調查，民眾對於警方維護治安工作的滿意度高達73.7%，創歷年新高，都是全國7萬多名警員共同努力得到的成果。

(中時)