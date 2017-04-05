食農傳愛　野柳國小營造環保農場

建中學校學生在台大教授何俊賢帶領下，來到萬里替野柳國小學生搭建環保食農棚架。（新北市野柳國小提供）

建中學校學生在台大教授何俊賢帶領下，來到萬里替野柳國小學生搭建環保食農棚架。（新北市野柳國小提供）

萬里野柳國小推動食農教育教學有成，近日台大教授何俊賢帶領50名建中學生，無償替野柳國小搭建環保食農棚架，營造兼具種植蔬果和雨水回收雙重功能的環保農場，未來將傳承學生偏鄉服務愛心，在地永續經營食農教育。

野柳國小校長張錦霞表示，學校推動食農教育進入第2年，並請來建造金山「度咕屋」的台大教授何俊賢到校教學，幼兒園與1、2年級學生以三明治自然耕種法種植蔬菜，3、4年級學生利用魚菜共生法耕種蔬菜，5年級學生種植跳石芋等系列課程，讓學童學懂得惜食、親近土地，達到食農教育目的。

張錦霞指出，去年起師生在後山闢地打造芋頭園做為學校食農教育教學場域，後來經市議員廖正良居間牽線，促成野柳國小和建國中學兩校合作，並贊助水管等材料費，讓建中學生親手為在地小學生搭建多功能的食農棚架，也藉此次服務學習送愛到偏鄉。

台大教授何俊賢表示，環保食農棚架既可在上方種植瓜藤類作物，還能儲存雨水，供應底下跳石芋生長；同時，藉環保農場的營造傳遞生態環保的理念，也希望野柳國小能傳承這份服務偏鄉愛心，永續經營食農教育，。

野柳國小總務主任戴明禮表示，透過兩校合作，讓學童動手栽種、培育菜苗，營造學童樂於學習的食農場域。

(中時)