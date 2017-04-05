英女王電話接不完 徵接線生年薪88萬

我要評比

英國白金漢宮電話接不完，女王伊麗莎白二世現在要徵一名新接線生，協助處理一週達4000通電話。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，這份工作起薪一年2萬3000英鎊（約新台幣88萬元），外加津貼及雇主提撥15%退休方案。

英國王室網站刊登的徵才廣告說：「這是王室業務的第一線。」

廣告說：「這不是一般的總機角色，由於每週約有4000通電話，你將加入我們組織中心的重要話務人員團隊。」

廣告並說：「為王室宅邸回答和處理來電，你將為致電者及各地內部各階層同僚提供有效和親切的服務。」

此職務4月11日截止申請。1060405

(中央社)