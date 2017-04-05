腦膜炎336幼兒亡 奈及利亞憂疫情蔓延
西非國家奈及利亞爆發腦膜炎，已造成336幼兒身亡，政府十分擔憂疫情將穿過邊境蔓延到鄰國尼日。
南非媒體「新聞24」（news24）今天引述奈及利亞疾病控制中心（Nigerian Center for Disease Control ）和聯合國聲明稿指出，奈國西北部與中部自去年12月起爆發腦膜炎疫情，遭受感染病例有2997例，大部分病患是介於5至14歲兒童。
世界衛生組織（WHO）已經有50萬劑疫苗抵達疫情區域，預計將於11日開始幼兒接種事宜，但尚欠200萬劑。聲明稿同時指出，有蔓延進入尼日的風險。
奈國位於撒哈拉沙漠以南的所謂「腦膜炎地帶」，從西邊的塞內加爾到東邊的衣索比亞，都屬於腦膜炎好發區域。
2015年，奈及利亞與尼日爆發腦膜炎，當時有1萬3700多幼兒感染，造成1100人死亡。1060405
(中央社)
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