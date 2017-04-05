印度國會議員：陸假借貿易行軍事干預

印度前次長、國會議員沙魯爾（Shashi Tharoor）今天在斯里蘭卡的一場活動上指出，印度關切中國大陸在斯里蘭卡的活動，中國大陸試圖假借貿易理由進行軍事干預。

「印度人報」（The Hindu）官網報導，曾擔任過印度外交部政務次長的沙魯爾，中午在斯里蘭卡首都可倫坡出席斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）傳記的發表會時，做以上表示。

沙魯爾以15世紀明朝鄭和下西洋開創「海上絲綢之路」為例稱，「他們（中國當局）不僅僅是為了推廣貿易，同時也以中國皇帝開創和諧的世界秩序為藉口，直接進行軍事干預。」

面對中國大陸透過取得港口、增加艦隊和潛艦在印度洋出沒，以增強在南亞地區的存在，沙魯爾表示，印度擔心中國大陸在印度洋地區的利益，是否是暗中破壞印度透過幾個世代和幾個世紀在本區域建立的歷史與文化連結。

中共當局最近提出「一帶一路」，其中就有「海上絲綢之路」；中共當局聲稱，透過各國參與「一帶一路」，將可帶動「一帶一路」通過的各國經濟繁榮。

不過，許多專家批評，中共當局正藉著「一帶一路」計畫，透過貸款和在當地進行基礎建設等方式，擴大對當地的政治及軍事影響力。

斯里蘭卡曾將南部的赫班托達（Hambantota）港及周邊土地租給中國大陸企業，但遭到當地人民抗議及反對，斯里蘭卡現任政府一度想疏遠中國大陸，並收回港口權利，但遭中國大陸威脅還款，最後只好妥協，僅強調港口不得做軍事用途。

沙魯爾還指出，想進入斯里蘭卡的印度企業，許多向他反映，斯里蘭卡以非常嚴格的環境影響評估規定對待印度企業，但中國大陸企業就不會像印度企業面臨許多環境影響評估的障礙。

斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫則在致詞時回應說，印度洋區域有很多機會，過去曾仰賴西方幫助，但「現在是我們可以重建印度洋並強化自己的時機」，斯里蘭卡和印度還有許多合作空間。1060405

(中央社)