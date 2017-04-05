亞女足資格賽 中華上半場3球領先巴勒斯坦
2018亞女足資格賽5日在巴勒斯坦進行C組第2場賽事，中華隊開賽1分40秒就由旅日好手包欣玄先馳得點，接著隊長余秀菁頭槌破門，包欣玄也在第15分鐘再下一城，前鋒賴麗琴上半場包辦3次助攻，幫助中華隊以3比0領先地主巴勒斯坦。
中華隊此役旅外好手余秀菁、王湘惠、包欣玄都先發出賽，余秀菁與賴麗琴組成雙箭頭，包欣玄擔任左中場，王湘惠在中路搭配高培玲，李綉琴右中場，後防線由左至右依序為卓莉珊、林雅涵、張愫心、林凱玲，大門由朱芳儀把守。
中華隊一開賽就掌握攻勢，賴麗琴右路吊中，左翼包欣玄殺入禁區左腳射門，巴勒斯坦門將夏伊克（ANWAR SHAIKH）第一時間沒有把球接牢，裁判認為球在空中已經越過球門線，中華隊先馳得點。
賴麗琴此役扮演中華隊的助攻高手，第5分鐘開出左側角球，助攻余秀菁頭槌破門。第15分鐘賴麗琴右路下底小角度回敲，余秀菁前點假動作佯攻，把球漏給包欣玄跟進右腳破門。
中華隊此次出現的頭號障礙是7日對手泰國，由於泰國首戰以6比0大勝巴勒斯坦，表示中華隊要在最後一戰取得平手也能出線的優勢，對巴國也得贏6球以上才行。
(中時電子報)
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