越南：台塑符合首支高爐點火條件
越南資源與環境部等相關部門工作小組，經3天檢查台塑河靜鋼廠改善環保缺失與承諾執行情況，指出廠方至今已經符合第一支高爐點火試產條件，但是仍需要獲得政府批准。
越南國營電視台VTV1晚間新聞報導，針對台塑53項有關環保的違規事項，廠方至今已完成改善52項，剩下是將焦炭溼式冷卻設備改為焦炭乾式冷卻設備的項目，預計2019年將完成更換。
報導指出，工作小組對台塑改善環保缺失與承諾執行努力給予肯定，至今廠方已完成裝置廢水生物處理系統、排氣監控站以及固體廢棄物委託處理作業等。
越南資源與環境部官員表示，依照台塑所落實的環保承諾進度和情況，至今已符合第一支高爐點火試產條件，但是工作小組仍要向政府報告，考量批准台塑第一支高爐點火試產。
台塑河靜鋼廠去年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，衝擊民眾生計和生活，遭當地政府罰款5億美元。事故發生至今剛好一週年，民眾對台塑不滿情緒仍未降低，各地抗議示威遊行時有發生。1060405
(中央社)
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