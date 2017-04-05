走私市價460萬毒品至印尼 2台嫌遭逮
24歲台嫌賴男、黃男走私近4000克安非他命至印尼，準備大賺一筆，刑事局接獲情資，與印尼警方合作，在印尼雅加達機場逮到2嫌，取獲市價近新台幣460萬元毒品。
刑事局今天指出，調查發現販毒集團利用年輕人缺錢花用心態，以免費招待出國遊玩方式，再提供新台幣1萬元至15萬元不等酬金，前往東南亞、大陸等地擔任詐欺車手，同時夾帶毒品出入境。
刑事局與印尼警方合作，3月13日得知此一集團成員將從台灣前往印尼，但嫌犯身分不明，警方清查當天班機，發現當天早上約8時起飛，預計下午1時抵達印尼雅加達飛機旅客中，賴男、黃男形跡可疑。
刑事局協調印尼警方加強監控賴、黃動態，印尼警方在2人通關時，發現神情有異，對2人進行檢查，查獲綁縛於2人腿部安非他命毒品，共計毛重3776公克，經估計遭查扣安非他命毒品，依印尼價格換算，總價值約新台幣460萬元。1060405
(中央社)
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