日本賞櫻文化特殊 巧思讓海豚與櫻共舞

特派員看世界專欄日本今年染井吉野櫻最早盛開的地方是東京，許多日本人就愛追櫻，在櫻花樹下來場櫻花宴。除了傳統賞櫻，運用新科技的賞櫻文化也應運而生，連水族館海豚都能舞在櫻海中。

日本的賞櫻文化起源於奈良時代（西元710至西元794年）的貴族文化，但當時是賞梅花，到了平安朝時代（西元794年至西元1192年），貴族開始改為賞櫻，成了一年當中很重要的活動。相傳，西元812年嵯峨天皇舉辦櫻花宴，成為賞櫻文化的起源。

另一說法是，農民每到春天拿著食物到附近山丘、山裡，觀察櫻花開的程度就能占卜農作物是否豐收。桃山時代，武士家之間流行賞櫻，1598年豐臣秀吉所辦的醍醐賞櫻會以豪華見稱。到了江戶時代，賞櫻就成了一般平民百姓的活動，江戶幕府為了都市計畫，大舉種櫻。

日本人為何喜歡賞櫻？理由包括，具有享受四季變化樂趣之心。日本人對於四季的更迭、大自然美的感受特別強。奈良時代開始有賞櫻風氣，平安時代貴族種櫻、辦櫻花宴、詠櫻花之美，賞櫻文化一直傳承下來。

此外，有人認為，日本人之所以愛賞櫻，是可藉機喝酒，讓心情放輕鬆。

目前在東京，櫻花大致上於3月底開花，是學校畢業的季節，4月初櫻花盛開、凋零，是日本新年度（會計年度）的開始，常可看到公司在櫻花樹下辦迎新櫻花活動，大家飲酒作樂。有的新進員工（菜鳥）的第一個任務就是被上司下令去搶占賞櫻的好位置。

春暖花開時，人的心情特別愉悅。在東京上野公園，以前常發生遊客在櫻花樹下喝酒後鬧事或喧譁、大聲唱卡拉OK，破壞美好賞櫻氣氛的情形，被形容是酒氣衝高到櫻花枝頭。這幾年經過勸導，情況有所改善。而在東京新宿御苑賞櫻，規定禁止遊客帶酒。

賞櫻樂趣之一是可享受櫻花宴或櫻花便當等季節性美食。有的民眾花巧思製作視覺效果很美、彷彿藝術創作的櫻花便當。在賞櫻景點，常可看到民眾坐在鋪著藍色塑膠布單上，邊賞櫻邊享受佳餚。

賞櫻季，許多餐廳推出與櫻花有關的餐點，甜點也能搭配櫻花。像是東京賞櫻景點「中目黑」的咖啡廳Frames Caffe推出期間限定櫻花甜點「櫻花起司蛋糕」、「櫻花配開心果的磅蛋糕」。

不過，最傳統的糕點是櫻花餅。在關東地區，關東風味的櫻花餅有時被稱為「長命寺的櫻花餅」，這是指向島這個地區長命寺的櫻花餅。關西風味的櫻花餅被稱為「道明寺」。

在日本，包括固有種、交配種等在內，櫻花品種約逾600種。日本人特別喜愛的染井吉野櫻，在日本櫻花當中約占8成，是日本江戶時代末期至明治時代初期栽培出來的園藝品種。江戶時代染井村（現在的東京都豐島區駒?）的造園師、植木師傅將大島櫻與江戶彼岸（櫻）交配而成。

染井吉野櫻的花語是「純潔」，有一股清秀高雅的氣質。在櫻花盛開約一週後，花瓣隨風飄落，讓人如沐櫻花雨，地面如櫻海，別有一番風情。

日本的賞櫻文化一直在蛻變，兼具傳統與創新。不僅是餐飲店的櫻花餐飲、櫻花織染、櫻花服飾等創作推陳出新，現在甚至連水族館也能結合賞櫻文化，設計出意境幽美的作品。

今年春天（至4月16日止），東京品川王子飯店內的「Aaua Park品川」則是由創作公司NAKED Inc.主辦櫻花水族館「SAKURA AQUARIUM」活動。

藝術家施以最新的影像科技展示櫻花之美，遊客一走館內，可見到浪漫的櫻吹雪，並順著櫻花步道中往內部走。牆上有櫻花，投影搭配上粉紅光，讓遊客彷如置身櫻海。接著看到水族館內多彩的魚，讓人有全新的賞櫻體驗，並有海豚高超技巧的表演搭配著聲光、新技術影像光雕。此外，遊客可觀賞到櫻花盛開、飄零、夢幻夜櫻等各種風貌的櫻花。

前幾年中國大陸媒體報導：「櫻花起源是在中國」、「日本的櫻花原產是在中國的喜馬拉雅地區，之後傳到長江流域、西南地區、台灣等地。」

日前，記者在東京知名賞櫻景點千鳥淵採訪一位中國大陸上海女子表示，雖然中國也有櫻花，但日本有賞櫻文化，身臨其境，確實感受不同。現在日本知名的賞櫻景點可看到許多來自台灣、中國大陸、南韓等觀光客。現在也有人呼籲重視美學教育，不妨從賞櫻開始。1060405

(中央社)