行政院加強食安五環 12月完成跨部會學校午餐查詢專區

行政院長林全今（5）日主持「行政院食品安全會報106年度第1次會議」，這是第二屆委員（106年2月-108年2月）就任後首次會議。食安辦表示，有關推動食品安全稽查檢驗資料相關措施及進程，預定今（106）年5月完成跨部會稽查檢驗成果專區、12月完成跨部會學校午餐查詢專區，明（107）年12月完成檢驗資料大數據系統。

今日會議包含食安五環重點政策推動「105年度農產品、食品稽查暨監測成效總檢討」報告、「食倍查驗—推動稽查檢驗資料匯流、透明化與專區」、「以逾期乳瑪琳等違規重製產品查處及農藥使用、殘留容許標準之辦理情形」等報告案。

有關「105年度農產品、食品稽查暨監測成效總檢討」報告，林院長表示，請農委會加強查核、掌握走私農漁產品來源，相關部會應深入瞭解及掌握其藥物殘留與安全性是否異於國內產品，另請衛福部持續辦理輸入產品檢驗工作，並針對過去已查獲的走私農漁產品，其檢測結果及合格率等相關情形，提報下次會議說明。

對於行政院食品安全辦公室所提「食倍查驗—推動稽查檢驗資料匯流、透明化與專區」報告，林揆請食安辦持續就稽查檢驗結果匯流整合，邀集有關部會建立檢驗專區，提出具體規劃與方案。

對於「以逾期乳瑪琳等違規重製產品查處及農藥使用、殘留容許標準之辦理情形」報告，林院長表示，請衛福部與法務部檢討現行查核機制與相關罰則，並督促產業提升食品安全的認知。另外關於消費者關切的農藥使用及殘留議題，林揆指示食安辦及相關部會持續強化風險溝通。

食安會報副執行長陳吉仲表示，有關農藥新藥或延伸使用之申請，會公布相關資訊並通知消費者與有關團體，預告農藥在產品上的安全容許量時，會一併提供其他國家的標準比較等相關資訊，方便消費者了解，並讓公告機制更完善。

(工商)