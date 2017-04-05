美Q1獲利料增9.1％ 創2011年最高紀錄

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華爾街日報報導，美國第1季企業獲利預料將增長逾9％，可望創下2011年第4季來最高紀錄，這也意味美股多頭漲勢有機會進一步延續。

根據Factset對分析師的調訪顯示，標準普爾500企業首季獲利預料較上年同期成長9.1％，將締造2011年第4季來最佳紀錄。另外被投資者視為企業獲利增長能否持續的營收也將出現上揚。Factset指出，標普500企業上季營收料增7.1％，也將創逾5年來最大增幅。

(工商)