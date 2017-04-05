亞洲帶頭 全球IPO重回金融危機前高點

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我要評比

據美國CNBC財經網站報導，在亞太地區IPO(首次公開募股)熱潮帶動，今年首季全球IPO件數重返2007年金融危機前的高峰。

安永(EY)發布全球IPO市場調查報告顯示，今年第1季全球進行的IPO件數為369件，也使得募資總額高達337億美元。安永執行長史坦柏克(Martin Steinbach)認為由於IPO熱潮方興未艾，直到2017年底全球IPO市場依然相當看好。

(工商)