邵雨薇苦中作樂 天天有dress code
吳慷仁、邵雨薇主演的三立、東森週五華劇《極品絕配》播出以來口碑不錯，演員也日夜辛苦拍攝，劇中「夜市女王」邵雨薇苦中作樂，近來動不動就號召劇組大玩服裝主題趴，每次她都會設定一個主題，要求無論演員或是工作人員都要配合，她說：「這樣拍戲現場才會有更多話題讓大家聊天討論！」
邵雨薇第一次決定大玩主題趴時，定下「粉紅Pink」主題，她特別請助理去通知每一位劇組工作人員及演員，但第二天成效卻不彰，原因是「男生要去哪找粉紅的衣物」，後來又分別推出了「紅趴」、「牛仔趴」，一直到「卡通趴」，結果大家每天很晚收工，回家要做的第一件事就是先翻箱倒櫃，找出第二天要玩的主題是什麼。
邵雨薇笑說，以前大家可能都是起床抓了衣服就穿，到拍戲現場也感覺沒什麼朝氣，自從有了主題風後，大家每天在拍戲現場都很有精神，在很有朝氣的氛圍下工作，如果有人沒按照規定穿著，其他人就立刻發揮創意，在T恤上胡亂塗，所以，現在大家收工前必定先對她說：「邵雨薇，明天穿什麼快說！我們要去準備啦！」
(中時)
關鍵字：邵雨薇、極品絕配、dress code
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