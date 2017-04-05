川習會地點選擇 陸外交部：美方提議
即將登場的「川習會」被安排在馬阿拉哥渡假俱樂部，而不是白宮，中國大陸外交部今天表示，這是由美方提議，中方尊重美方安排。雙方對這次會晤都非常重視，正在積極準備。
美國總統川普（Donald Trump）當地時間6日起，將美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部，接待中國大陸國家主席習近平。媒體關切，中國是否在意會晤的地點被安排在馬阿拉哥渡假俱樂部，而不是白宮。
據大陸外交部官網文字實錄，發言人華春瑩在例行記者會，答覆媒體提問「川習會」地點的選擇時說，這是由美方提議。
華春瑩說，應美國總統川普邀請，國家主席習近平將於4月6日至7日在美國佛羅里達州馬阿拉哥渡假俱樂部與川普舉行會晤。
她說，美方提議在馬阿拉哥舉行中美元首會晤，體現美國對這次會晤的重視，中方尊重美方安排。雙方對此次會晤都非常重視，正在積極準備。
馬阿拉哥渡假俱樂部位於佛羅里達州超級富裕的棕櫚灘（Palm Beach）佔地17英畝，1920年代由穀物食品帝國的女繼承人波斯特（Marjorie Merriweather Post）興建，一片地中海式建築被棕櫚樹環繞著。
馬阿拉哥俱樂部裝潢富麗堂皇，如今有「南白宮」與「冬白宮」的稱號。1060405
(中央社)
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