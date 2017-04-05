搶攻母親節商機 南紡購物中心推多重好康

距母親節還有一個多月，各家百貨業者已經搶攻母親節商機，南紡購物中心即日起至12日，館內10多家女鞋店櫃聯合推出春夏流行鞋款，祭出3折起超低價優惠，此外，指定店櫃加碼舉辦「2F美履加碼贈」活動，消費滿3800元，即可將限量「法式鄉村保溫野餐盒」帶回家。

除了選購美鞋讓媽媽們心花怒放，7日起一連3天，也推出「品牌日」活動，除了推出全台獨家特惠商品，凡在化妝品、香氛、內睡衣及女鞋等指定店櫃，消費購滿3000元送300元商品抵用券，另，香氛及化妝品再加碼，祭出滿5000元加送100元商品抵用券的超值回饋。

(中時)