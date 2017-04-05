《想想論壇》主編賴秀如 傳將接駐英代表處文化中心組長

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文化部預定出任駐英國代表處文化中心組長，外傳將由《想想論壇》的主編賴秀如接任，預計五月赴任。

文化部次長楊子葆表示，由於人事案需要經過在地國同意，目前還在作業中，目前文化部官方立場不能證實。

賴秀如曾任中央廣播電台總台長、中央社總編輯，也擔任小英教育基金會旗下的《想想論壇》主編。

(中時)